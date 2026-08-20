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Shufti launches Summer 2026 Innovation Drop with unified compliance tools

| Lu-Hai Liang
Categories Biometrics News  |  Trade Notes
Shufti launches Summer 2026 Innovation Drop with unified compliance tools
 

Shufti has unveiled its Innovation Drop: Summer Edition 2026, which features three new products. These help to unify identity verification, qualified signing, transaction monitoring and digital asset compliance into a single platform.

Shufti wants to help businesses handle different compliance functions, and avoid fragmented workflows, as regulatory frameworks tighten across digital identity, financial crime and digital assets.

Europe’s updated eIDAS 2.0 framework requires trusted electronic identification and qualified signatures, while the EU’s new Anti‑Money Laundering Regulation takes effect in July 2027.

In digital asset markets, the FATF Travel Rule and EU Transfer of Funds Regulation mandate stricter information exchange between providers. “We expanded Shufti to connect these critical compliance activities around a verified identity,” says Frayam Asif, CTO at Shufti.

Shufti’s new Qualified Electronic Signatures capability links verified identity directly to legally binding e‑signatures, giving them full eIDAS legal standing across the EU.

Its Transaction Trust Monitoring tool combines fraud and AML detection into a single scoring engine, supported by integrated case management and audit trails.

Meanwhile, the Travel Rule compliance module automates originator and beneficiary data exchange for virtual asset transfers, with counterparty risk scoring and secure IVMS 101 messaging.

Shufti will host live demo sessions on August 18, August 25 and September 1, covering qualified signatures, transaction monitoring and Travel Rule compliance. The company says the Summer Edition reflects its vision of “One Platform. Truly Glocal. End‑to‑End Compliance.”

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