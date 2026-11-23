Sri Lanka seeks Ukraine, Estonia, and Google expertise for digital ID plans
Sri Lanka is seeking international expertise to advance its digital public infrastructure (DPI), holding discussions with Ukraine, Estonia and Google on digital governance, identity and AI.
During the Global AI & Digital Summit 2026 in Seoul in October, Sri Lanka’s delegation held bilateral and multilateral discussions focused on digital infrastructure and international technology cooperation.
Ukraine shares lessons from Diia
Sri Lankan officials held a bilateral meeting with representatives of Ukraine’s Ministry of Digital Transformation alongside the summit. Deputy Minister of Digital Economy Eng. Eranga Weeraratne and Olha Krevska from Ukraine focused on discussing national strategies and operational frameworks on digital governance, boosting citizen-centric service delivery, and developing digital public infrastructure (DPI), ministry officials said.
Ukrainian officials shared their experience with digital governance, particularly the Diia platform and its use in delivering public services.
Google discusses AI and digital infrastructure
Sri Lankan officials met Google representatives in Seoul to discuss expanding DPI deployment and developing AI capabilities.
The discussions included Wilson L. White, Google’s vice president of government affairs and public policy for platforms, devices and the Asia-Pacific region. Officials linked the potential cooperation to Sri Lanka’s goal of building a $15 billion digital economy.
Sri Lanka’s broader digital infrastructure investment plans include expanded data center capacity, improved connectivity and sovereign AI computing capabilities.
Weeraratne said discussions covered potential technical cooperation on open digital public systems, data governance, identity and responsible AI adoption.
Estonia focuses on digital ID and data exchange
Alongside the summit, Sri Lankan officials met Priit Turk, Estonia’s director general of digital and cyber diplomacy, and digital policy expert Nele Leosk. Discussions focused on aligning national digital development priorities and implementing recommendations from a Digital Maturity Assessment conducted by Estonia’s e-Governance Academy.
According to ministry officials, the discussions emphasized coordination between government agencies, secure digital ID and digital signatures, cybersecurity frameworks and secure data exchange between public institutions.
The discussions also relate to Sri Lanka’s wider challenge of establishing interoperable government data systems
According to officials from Sri Lanka’s Ministry of Digital Economy, these sideline meetings served as exploratory, high-level strategic dialogues aimed at sharing technical expertise and aligning future cooperation rather than finalizing binding contracts. No formal project funding, binding MoUs, or fixed implementation timelines were announced directly from the Seoul summit meetings.
Sri Lanka joined Bhutan, Mongolia, and Timor-Leste in showing its digital transformation roadmap at a session co-chaired by South Korea’s Second Vice-Minister of Science and ICT, Ryu Je-myung. Discussions focused on potential South Korean cooperation in technical support, telecommunications infrastructure, and AI readiness.
Dr. Wijayasuriya highlighted Sri Lanka’s digital public infrastructure (DPI) framework as a horizontal, API-driven architecture that ties government and private-sector services.
Sri Lanka’s digital transformation efforts are also supported by $50 million in World Bank financing approved in December 2025, covering an integrated citizen services portal, cross-agency data exchange and a digital locker.
Article Topics
digital ID | digital public infrastructure | Estonia | Google | SL-UDI (Sri Lanka Unique Digital Identity) | Sri Lanka | Ukraine
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