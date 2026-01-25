Corporate digital identity is the answer to enterprise onboarding complexity
Henry Balani from Encompass Group on The Trust Files
Categories Biometric Update Podcast | Biometrics News | The Trust Files
Onboarding users to corporate systems involves complexity beyond consumer applications, particularly for multinationals. Henry Balani of Encompass Group argues in a new episode of The Trust Files from Velvet and Biometric Update that while it may never be as painless as the best consumer verification experiences, but digital identity can make it better than the status quo.
Article Topics
Biometric Update Podcast | digital identity | digital trust | Encompass | The Trust Files
Comments