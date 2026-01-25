FB pixel

Corporate digital identity is the answer to enterprise onboarding complexity

Henry Balani from Encompass Group on The Trust Files
| Chris Burt
Categories Biometric Update Podcast  |  Biometrics News  |  The Trust Files
Corporate digital identity is the answer to enterprise onboarding complexity
 

Onboarding users to corporate systems involves complexity beyond consumer applications, particularly for multinationals. Henry Balani of Encompass Group argues in a new episode of The Trust Files from Velvet and Biometric Update that while it may never be as painless as the best consumer verification experiences, but digital identity can make it better than the status quo.

Related Posts

Article Topics

 |   |   |   | 

Latest Biometrics News

 

Immigration, age checks and deepfakes push biometrics into the spotlight

Biometrics are now central to some of the hottest news stories not just in the identity sector, but all around…

 

Podcast: Dr. Sean Kelly says biometrics offer security, efficiency for healthcare

A new survey from Imprivata shows a shocking gap between how healthcare professionals see passwordless authentication, and how healthcare facilities…

 

UNDP showcases how blockchain complements DPI and digital transformation efforts

From Ghana to Georgia, the United Nations Development Programme (UNDP) has implemented blockchain technology into dozens of public systems over…

 

Research into protections against speech analysis privacy threats maturing rapidly

Our voice reveals much more about us than we may realize: The biometric information of our speech contains information about…

 

Scale of AI fraud makes legacy identity verification inadequate

Sometimes, you just have to tell yourself, “I’m good enough.” Then again, if you’re a digital identity security system, you’d…

 

Toss gets lift from biometric retail payments, plans 2026 US IPO

Retail payments with face biometrics are growing in South Korea, and could help lift one of the country’s leading providers…

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Continue Reading

Biometric Market Analysis and Buyer's Guides

Most Viewed This Week

Featured Company

Learn More

Biometrics Insight, Opinion

Digital ID In-Depth

Biometrics White Papers

Biometrics Events